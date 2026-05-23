FT: США и Иран близки к соглашению о 60-дневном перемирии

Соединённые Штаты и Иран находятся на пороге заключения соглашения о продлении режима прекращения огня ещё на 60 дней. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, знакомые с деталями переговорного процесса.

«Посредники считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США с Ираном на 60 дней и создании основы для обсуждения ядерной программы исламской республики», — скзано в тексте.

Как утверждает издание, сейчас стороны прорабатывают платформу для последующих переговоров по иранской ядерной программе. Журналисты передают, что в пакет вероятных уступок со стороны Тегерана войдут поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив и ликвидация либо вывоз накопленного низкообогащённого урана.

В обмен на это Белый дом может пойти на снятие морской блокады иранских портов, послабление санкций и поэтапную разморозку зарубежных активов Исламской Республики.