23 мая, 16:08

FT: США и Иран близки к соглашению о 60-дневном перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Соединённые Штаты и Иран находятся на пороге заключения соглашения о продлении режима прекращения огня ещё на 60 дней. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, знакомые с деталями переговорного процесса.

«Посредники считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США с Ираном на 60 дней и создании основы для обсуждения ядерной программы исламской республики», — скзано в тексте.

Как утверждает издание, сейчас стороны прорабатывают платформу для последующих переговоров по иранской ядерной программе. Журналисты передают, что в пакет вероятных уступок со стороны Тегерана войдут поэтапное возобновление судоходства через Ормузский пролив и ликвидация либо вывоз накопленного низкообогащённого урана.

В обмен на это Белый дом может пойти на снятие морской блокады иранских портов, послабление санкций и поэтапную разморозку зарубежных активов Исламской Республики.

Трамп заявил, что 24 мая примет решение о возможном возобновлении ударов по Ирану

Ранее Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию, предусматривающую фактический призыв к прекращению военных действий против Ирана. Тем временем Иран пригрозил США «сюрпризами» в случае возобновления войны.

Вероника Бакумченко
