Трамп заявил, что 24 мая примет решение о возможном возобновлении ударов по Ирану
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил в интервью Axios о своих планах на выходные. Сегодня, 23 мая, он проведёт встречу с командой переговорщиков, а в воскресенье примет решение о возможном начале боевых действий против Ирана.
Среди участников субботнего совещания – вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Ранее сообщалось, что Трамп обсуждает с ближайшим окружением возможность возобновления ударов по Ирану на фоне неудовлетворённости ходом переговорного процесса. Американский лидер разочарован текущим состоянием дипломатических контактов и всё больше рассматривает силовой сценарий развития событий. При этом в Госдепе сообщили о прогрессе по Ирану.
