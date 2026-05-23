Трамп заявил, что 24 мая примет решение о возможном возобновлении ударов по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил в интервью Axios о своих планах на выходные. Сегодня, 23 мая, он проведёт встречу с командой переговорщиков, а в воскресенье примет решение о возможном начале боевых действий против Ирана.

Среди участников субботнего совещания – вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждает с ближайшим окружением возможность возобновления ударов по Ирану на фоне неудовлетворённости ходом переговорного процесса. Американский лидер разочарован текущим состоянием дипломатических контактов и всё больше рассматривает силовой сценарий развития событий. При этом в Госдепе сообщили о прогрессе по Ирану.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

