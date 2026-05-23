Al Arabiya: Иран запросил у США компенсацию за открытие Ормузского пролива

Саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на дипломатические источники, передает, что Иран озвучил США предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на компенсации. По данным журналистов, эти инициативы были переданы через Пакистан, который играет роль посредника в непрямых переговорах между Ираном и США.