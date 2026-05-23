23 мая, 14:30

Al Arabiya: Иран запросил у США компенсацию за открытие Ормузского пролива

Саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на дипломатические источники, передает, что Иран озвучил США предложение об открытии Ормузского пролива в обмен на компенсации. По данным журналистов, эти инициативы были переданы через Пакистан, который играет роль посредника в непрямых переговорах между Ираном и США.

«Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединёнными Штатами компенсаций», — утверждают собеседники телеканала.

Иран также выразил готовность обсудить снятие санкций и разблокировку активов до подписания соглашения.

Ранее сообщалось, что около 20 российских моряков застряли в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны: нет документов, денег, заканчиваются еда и вода. Они заключили контракты с иранской Waves Core Shipping Management через агентство Azimuth Crew Department, но их отправили на другие суда.

Наталья Демьянова
