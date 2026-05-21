«Рис и техническая вода»: Десятки российских моряков застряли на танкерах на Ближнем Востоке

Около 20 российских моряков застряли в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. У них нет документов, денег, заканчиваются еда и вода. Эвакуировать их никто не спешит, пишет Telegram-канал Mash.

Моряки заключили контракты с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department. В договорах были указаны одни суда, а по факту их отправили на другие. Один из моряков попал на танкер, который находится в санкционном списке США. Это создаёт риски с зарплатой, финансами и возвращением домой. Кроме того, находиться там небезопасно.

Сейчас 20 россиян находятся на разных кораблях в порту Бендер-Аббас, в водах Китая, в Персидском заливе и других местах. Все работают на одного судовладельца — Waves Core. Им не платят и не реагируют на просьбы отправить домой.

Агенты и крюинговые компании не помогают. Чтобы уехать в Россию, нужно сопроводительное письмо от работодателя, а документы моряков хранятся у капитанов, которые их не отдают. На некоторых судах заканчиваются еда и вода — в столовой только рис и техническая вода. Часть кораблей находятся рядом с зоной боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе также заблокированы около сотни судов, зарегистрированных в Гонконге или принадлежащих местным компаниям. Если на каждом корабле примерно по 23 члена экипажа, то общее число застрявших моряков достигает 2300 человек. Выводить суда из зоны конфликта сейчас крайне опасно — велик риск обстрелов.