Швеция сообщила о задержании ещё одного моряка с танкера Sea Owl I

В Швеции задержан ещё один член экипажа танкера Sea Owl I, который остановили в территориальных водах страны 12 марта. Об этом рассказали в пресс-службе береговой охраны страны.

Задержание связано с подозрением в использовании поддельных документов. Танкера Sea Owl I длиной 228 метров ходит под флагом Камеруна, однако страна не подтвердила принадлежность судна. В последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией, а в момент задержания шло из Сантоса в Приморск без груза.