Швеция сообщила о задержании ещё одного моряка с танкера Sea Owl I
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63
В Швеции задержан ещё один член экипажа танкера Sea Owl I, который остановили в территориальных водах страны 12 марта. Об этом рассказали в пресс-службе береговой охраны страны.
Задержание связано с подозрением в использовании поддельных документов. Танкера Sea Owl I длиной 228 метров ходит под флагом Камеруна, однако страна не подтвердила принадлежность судна. В последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией, а в момент задержания шло из Сантоса в Приморск без груза.
Напомним, в марте шведская прокуратура официально заявила о задержании капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Его подозревали в использовании поддельных документов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.