День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 17:59

Швеция отпустила российского капитана танкера Sea Owl 1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Капитан танкера Sea Owl 1, задержанного у южного побережья Швеции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщила местная радиостанция Sveriges. Известно, что он является гражданином России.

Сам танкер под флагом Коморских Островов береговая охрана Швеции задержала 12 марта. Причиной назвали претензии к техническому состоянию судна и требования экологической безопасности. На эксплуатацию танкера был наложен запрет.

Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев говорил, что на борту находились десять моряков с российскими паспортами.

В Германии призыв о захвате российских танкеров назвали шагом к войне
В Германии призыв о захвате российских танкеров назвали шагом к войне

Напомним, в марте шведская прокуратура официально заявила о задержании капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Его подозревали в использовании поддельных документов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar