Командующий ВМС США очень обтекаемо признал, что «первый флот мира» бессилен в Ормузском проливе

Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Дэрил Кодл признал, что американский флот не способен военным путём полностью обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Об этом офицер заявил на слушаниях в Сенате.

«Есть много вещей, которые мы можем продолжать делать для усиления блокады, но, если мы действительно начнём предоставлять услуги по сопровождению судов через спорный пролив, то, по моему мнению как военного, военно-морской флот не сможет эффективно выполнять эту задачу», — сказал адмирал.

По словам Кодла, сопровождение кораблей в этом районе является крайне сложной задачей. Он подчеркнул, что необходимо дождаться момента, когда режим прекращения огня в регионе станет постоянным. Только тогда, по его убеждению, можно будет говорить о полноценном возобновлении безопасной навигации. В противном случае военные не гарантируют защиту коммерческих судов даже при попытках силового эскорта.

К слову, американский флот признан самым мощным в мире. США обладают самым большим количеством судов разных классов, в том числе уникальных авианосцев, и военно-морских баз по всей планете. Однако это, почему-то, не помогло Дядюшке Сэму справиться с иранской блокадой пролива.