Axios: Трамп разочаровался в дипломатии и хочет возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсуждает с ближайшим окружением возобновление ударов по Ирану. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер разочарован ходом переговоров и склоняется к силовому варианту.

В пятницу утром глава Белого дома провёл совещание с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом, руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом и другими членами администрации. На встрече ему доложили о статусе дипломатических консультаций и возможных сценариях в случае их срыва. По данным источников, в последние несколько дней разочарование Трампа только нарастает.

Во вторник во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент выражал готовность дать дипломатии ещё один шанс. Однако к вечеру четверга, по свидетельству собеседников Axios, он уже склонялся к тому, чтобы отдать приказ об ударе.

«Источник, близкий к Трампу, сообщил, что президент упоминал возможность окончательной, «решающей» крупной военной операции, по итогам которой он может объявить победу и закончить войну», — говорится в материале.

Американский лидер всерьёз рассматривает вариант новых ударов, который исключил бы возможность «прорыва на переговорах в последнюю минуту».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты направили Тегерану ответ на иранские предложения, воспользовавшись пакистанскими посредниками. До этого Иран представил свой текст из 14 пунктов. Американская сторона оперативно отреагировала и передала ответ через пакистанского представителя. Сейчас иранские специалисты изучают полученный документ. Посредник в Тегеране пытается сблизить позиции и свести тексты воедино. Однако ни о чём окончательно пока не договорились