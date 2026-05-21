США через Пакистан передали ответ на предложения Ирана

Соединённые Штаты направили свой ответ на иранские предложения через пакистанских посредников. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, после того как три дня назад Иран представил свой текст из 14 пунктов, американцы передали Тегерану ответ через пакистанского посредника. Иранская сторона сейчас рассматривает документ, однако окончательный ответ пока не готов.

«Пакистанский посредник в Тегеране стремится сблизить тексты США и Ирана, но пока ничего окончательно не согласовано», – отметил собеседник агентства.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, хотя удары планировались на вторник. Однако затем американский лидер допустил возможность ещё одного удара и подчеркнул, что время на переговоры ограничено.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи пригрозил США «новыми сюрпризами» в случае возобновления военных действий. Он напомнил, что Конгресс США признал потерю десятков самолётов стоимостью в миллиарды долларов, а иранские вооружённые силы стали первыми, кто сбил хвалёный американский истребитель F-35.