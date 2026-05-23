Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил важные новости

Новые заявления по иранскому конфликту и продвижение в обсуждениях Ближнего Востока могут появиться в самое ближайшее время. Об этом в Нью-дели журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Есть определённый прогресс», — сказал он.

По словам госсекретаря, конкретных новостей на момент разговора не было, но ситуация может измениться в течение дня. Он также добавил, что новые заявления возможны уже в ближайшие часы, хотя гарантий этому нет и ситуация остаётся неопределённой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсуждает с ближайшим окружением возможность возобновления ударов по Ирану на фоне неудовлетворённости ходом переговорного процесса. Американский лидер разочарован текущим состоянием дипломатических контактов и всё больше рассматривает силовой сценарий развития событий.