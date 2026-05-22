Reuters: Катар отправил в Тегеран переговорщиков по согласованию с США

Катарская делегация прибыла в пятницу в Тегеран, действуя в координации с США, с целью посредничества в заключении соглашения о прекращении конфликта с Ираном. Как сообщает Reuters, Доха ранее избегала этой роли из-за того, что её территория пострадала в ходе военных действий.

Параллельно, как передаёт IRNA, в пятницу ожидается визит командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран. Его прибытие связано с посреднической миссией между Ираном и США. В настоящее время в иранской столице находится глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, который уже провёл ряд встреч с местными властями в рамках своего трёхдневного визита.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи пригрозил США «новыми сюрпризами» в случае возобновления военных действий. Он напомнил, что Конгресс США признал потерю десятков самолётов стоимостью в миллиарды долларов, а иранские вооружённые силы стали первыми, кто сбил хвалёный американский истребитель F-35.