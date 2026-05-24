Рубио объявил о значительном прогрессе на переговорах США с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Рубио также анонсировал появление новостей по этому вопросу в течение дня. Он подчеркнул, что предоставит президенту Дональду Трампу возможность сделать дальнейшие заявления.

Госсекретарь добавил, что стороны достигли некоторого сдвига, который он охарактеризовал как значительный. При этом он уточнил, что это ещё не итоговое соглашение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Переговоры велись с представителями Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции, Египта, Иордании и других стран. Помимо этого, глава Белого дома отдельно поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер охарактеризовал все контакты как продуктивные.