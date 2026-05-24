Трамп: Проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован

Переговоры по меморандуму о взаимопонимании, связанному с урегулированием вокруг Ирана, вышли на финальную стадию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Республиканец отметил, что переговоры велись с представителями Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции, Египта, Иордании и других стран. Помимо этого, он отдельно поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер охарактеризовал все контакты как продуктивные.

«Соглашение в основном согласовано и ожидает окончательного утверждения между Соединёнными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами. <...> В настоящее время обсуждаются окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. В дополнение ко многим другим элементам соглашения, Ормузский пролив будет открыт», — пишет Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность проекта соглашения с Ираном. У республиканца имеется некий «проект» по Тегерану, который политик уже изучил. При этом президент США отказался раскрывать детали возможной сделки и заявил, что сначала должен обсудить её с другой стороной.