25 мая, 05:09

Рубио: США добьются сделки с Ираном или прибегнут к «альтернативам»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Ираном, но не считает дипломатический канал единственным возможным вариантом развития событий. Об этом сообщает Reuters.

«США предоставят дипломатии все возможности для успеха, прежде чем рассматривать «альтернативы». На столе лежит довольно весомое предложение, касающееся их способности открыть пролив, обеспечить его проходимость и вступить в очень реальные, значимые и ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу», — сказал он.

Два судна прошли Ормузский пролив по иранскому маршруту

Ранее Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов начать переговоры по иранской ядерной программе при условии открытия Ормузского пролива. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что соглашение между США и Ираном пока не до конца согласовано. Он также также призвал «не слушать неудачников, которые критикуют то, о чём ничего не знают». Отмечается, что работа над рамочным соглашением завершена на 95%.

