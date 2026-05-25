Рубио: США добьются сделки с Ираном или прибегнут к «альтернативам»

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Ираном, но не считает дипломатический канал единственным возможным вариантом развития событий. Об этом сообщает Reuters.

«США предоставят дипломатии все возможности для успеха, прежде чем рассматривать «альтернативы». На столе лежит довольно весомое предложение, касающееся их способности открыть пролив, обеспечить его проходимость и вступить в очень реальные, значимые и ограниченные по времени переговоры по ядерному вопросу», — сказал он.