

25 мая, 02:27

Два судна прошли Ормузский пролив по иранскому маршруту

Два крупных судна прошли Ормузский пролив, следуя иранскому маршруту. Оба направляются в Азию — одно в Китай, другое в Пакистан, сообщает Reuters.

Танкер с катарским сжиженным природным газом Fuwairit доставит топливо в Пакистан уже во вторник. А супертанкер с иракской нефтью Eagle Verona, предназначенной для КНР, прибудет в порт Нинбо на востоке Китая 12 июня. Перед этим он почти три месяца простоял на мели.

Контроль над стратегическим проливом по-прежнему остаётся за Тегераном. Это происходит вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном открытии прохода для иностранных судов.

Ранее аналитики писали, что если судоходство через Ормузский пролив не восстановится до августа, мировая экономика может столкнуться с рецессией, сравнимой с кризисом 2008 года. При открытии в июне цена Brent вырастет до 130 долларов за баррель, а спрос на нефть сократится на 2,6 млн баррелей в день; при задержке до августа дефицит поставок может достичь 6 млн баррелей в сутки. Аналитики отмечают, что текущие макроэкономические условия менее экстремальны, чем в 2008 году, однако резкие скачки цен на нефть могут усугубить финансовые уязвимости.

Виталий Приходько
