Повторение 2008 года: Задержка с открытием Ормуза грозит мировой рецессией

Если судоходство через Ормузский пролив не восстановится до августа, мировая экономика может столкнуться с рецессией, сравнимой с глобальным финансовым кризисом 2008 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

В базовом сценарии эксперты рассматривают открытие пролива в июле. В таком случае, по их прогнозам, спрос на нефть сократится на 2,6 миллиона баррелей в день, а цена марки Brent вырастет до 130 долларов за баррель.

При более пессимистичном раскладе – если восстановление судоходства затянется до августа – дефицит поставок нефти в третьем квартале может достичь шести миллионов баррелей в сутки.

«Текущие макроэкономические условия менее экстремальные, чем в 1970-х или в 2007-2008 годах. Однако это не может нивелировать риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть усугубят финансовые и макроэкономические уязвимости», – цитирует Bloomberg аналитическую записку Rapidan.

Ранее начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Дэрил Кодл признал: американский флот не способен военным путём полностью обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Кодл подчеркнул, что необходимо дождаться момента, когда режим прекращения огня в регионе станет постоянным. Только тогда можно будет говорить о полноценном возобновлении безопасной навигации.