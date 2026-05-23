Трамп сделал Нетаньяху пассажиром: США вытеснили Израиль из переговоров с Ираном

Вашингтон перестал посвящать Тель-Авив в детали диалога с Тегераном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

По данным издания, испытывая дефицит сведений от ближайшего союзника, в Израиле вынуждены собирать информацию об обсуждениях через контакты с лидерами и дипломатами региона, а также с помощью собственного наблюдения внутри Исламской Республики.

Американские источники NYT пояснили: президент Дональд Трамп рассматривает премьера Биньямина Нетаньяху как военного партнёра, но не как близкого соратника в урегулировании с ИРИ. Газета констатировала, что израильский лидер превратился из «второго пилота» в борьбе с Тегераном в «пассажира».

Издание также назвало ситуацию унизительным ударом для Нетаньяху, которому в этом году предстоит сложная борьба за переизбрание. «Израиль оказался в положении, в котором он был понижен с равноправного партнёра до уровня, больше похожего на субподрядчика американских военных», — говорится в публикации.

На этом фоне продолжается обмен ударами в районе Ормуза. Центральное командование армии США утверждало, что целило по ответственным за атаки на американских военных.

Тем временем в начале июня должны состояться переговоры Израиля и Ливана. Между странами действует режим прекращения огня, однако ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседнему государству, а движение «Хезболла» отвечает нападениями на военных в пограничной зоне.

Что касается иранского направления, The Wall Street Journal сообщила о решении Трампа повременить с новыми атаками и продолжить дипломатический трек. До этого глава Белого дома мирные предложения отвергал, подчёркивая при этом наличие перемирия. Агентство Fars ранее информировало: Вашингтон выдвинул пять условий для завершения конфликта, но все они идут вразрез с позицией Тегерана.