Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 11:12

Трамп сделал Нетаньяху пассажиром: США вытеснили Израиль из переговоров с Ираном

NYT: США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Вашингтон перестал посвящать Тель-Авив в детали диалога с Тегераном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

По данным издания, испытывая дефицит сведений от ближайшего союзника, в Израиле вынуждены собирать информацию об обсуждениях через контакты с лидерами и дипломатами региона, а также с помощью собственного наблюдения внутри Исламской Республики.

Американские источники NYT пояснили: президент Дональд Трамп рассматривает премьера Биньямина Нетаньяху как военного партнёра, но не как близкого соратника в урегулировании с ИРИ. Газета констатировала, что израильский лидер превратился из «второго пилота» в борьбе с Тегераном в «пассажира».

Америка не прежде всего: США потратили 50% своих перехватчиков THAAD на оборону Израиля
Америка не прежде всего: США потратили 50% своих перехватчиков THAAD на оборону Израиля

Издание также назвало ситуацию унизительным ударом для Нетаньяху, которому в этом году предстоит сложная борьба за переизбрание. «Израиль оказался в положении, в котором он был понижен с равноправного партнёра до уровня, больше похожего на субподрядчика американских военных», — говорится в публикации.

На этом фоне продолжается обмен ударами в районе Ормуза. Центральное командование армии США утверждало, что целило по ответственным за атаки на американских военных.

Тем временем в начале июня должны состояться переговоры Израиля и Ливана. Между странами действует режим прекращения огня, однако ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседнему государству, а движение «Хезболла» отвечает нападениями на военных в пограничной зоне.

Что касается иранского направления, The Wall Street Journal сообщила о решении Трампа повременить с новыми атаками и продолжить дипломатический трек. До этого глава Белого дома мирные предложения отвергал, подчёркивая при этом наличие перемирия. Агентство Fars ранее информировало: Вашингтон выдвинул пять условий для завершения конфликта, но все они идут вразрез с позицией Тегерана.

Reuters: Верховный лидер Ирана распорядился не вывозить из страны запасы урана
Reuters: Верховный лидер Ирана распорядился не вывозить из страны запасы урана

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar