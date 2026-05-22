Америка не прежде всего: США потратили 50% своих перехватчиков THAAD на оборону Израиля

США использовали около половины своих запасов перехватчиков системы THAAD для защиты Израиля во время активной фазы операции против Ирана, сообщает The Washington Post. В материале уточняется, что в ходе операции было выпущено свыше 200 ракет THAAD, а также более 100 ракет-перехватчиков SM-3 и SM-6 с кораблей Штатов в восточной части Средиземного моря. При этом израильские силы применили менее 100 ракет Arrow и около 90 ракет David's Sling.

Представители американской администрации отметили, что США обеспечили перехват большего числа ракет, чем Израиль, и подчеркнули, что израильские войска не могут полностью самостоятельно вести боевые действия.

Эксперт из Института Катона Джастин Логан указал, что эти данные противоречат заявленному лозунгу администрации Трампа «Америка прежде всего», поскольку Израиль приоритетно полагается на поддержку США, а использование собственных ресурсов отходит на второй план.

В свою очередь помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что американская и израильская стороны разделили оборонительное бремя справедливо в ходе операции «Эпическая ярость».