Иран готов применить новое оружие в случае атаки США и Израиля

В Тегеране заявили о наличии современного вооружения, которое ранее не использовалось в боевых действиях против США и Израиля. Иранский военный источник сообщил РИА «Новости», что это оружие пока не прошло полевых испытаний.

Источник также отметил, что Исламская Республика располагает достаточными средствами для отражения любых атак и не испытывает дефицита оборонного оборудования. В этот раз, по его мнению, страна намерена не сдерживаться.