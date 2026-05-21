Иран готов применить новое оружие в случае атаки США и Израиля
В Тегеране заявили о наличии современного вооружения, которое ранее не использовалось в боевых действиях против США и Израиля. Иранский военный источник сообщил РИА «Новости», что это оружие пока не прошло полевых испытаний.
Источник также отметил, что Исламская Республика располагает достаточными средствами для отражения любых атак и не испытывает дефицита оборонного оборудования. В этот раз, по его мнению, страна намерена не сдерживаться.
Ранее Сенат США впервые поддержал резолюцию, призывающую к прекращению военных действий против Ирана. Тем временем Исламская Республика пригрозила США «сюрпризами» в случае возобновления войны.
