У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия из-за Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к новым попыткам переговоров с Ираном и якобы готов возобновить боевые действия. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, во вторник состоялся «трудный телефонный разговор» между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. После беседы премьер Израиля выразил серьёзную обеспокоенность и заявил о желании возобновить военную операцию против Тегерана. Между лидерами возникли разногласия по дальнейшей стратегии.

Одновременно Катар и Пакистан при участии посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, который должен стать основой для «письма о намерениях» между США и Ираном. Оно предполагает формальное прекращение военных действий и запуск 30-дневного периода переговоров.