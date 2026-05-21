Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 22:36

У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к новым попыткам переговоров с Ираном и якобы готов возобновить боевые действия. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, во вторник состоялся «трудный телефонный разговор» между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. После беседы премьер Израиля выразил серьёзную обеспокоенность и заявил о желании возобновить военную операцию против Тегерана. Между лидерами возникли разногласия по дальнейшей стратегии.

Одновременно Катар и Пакистан при участии посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, который должен стать основой для «письма о намерениях» между США и Ираном. Оно предполагает формальное прекращение военных действий и запуск 30-дневного периода переговоров.

NYT: США и Израиль хотели сменить власть в Иране, освободив бывшего президента

Ранее Сенат США впервые поддержал резолюцию, призывающую к прекращению военных действий против Ирана. Тем временем Исламская Республика пригрозила США «сюрпризами» в случае возобновления войны.

Артём Гапоненко
