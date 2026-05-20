NYT: США и Израиль хотели сменить власть в Иране, освободив бывшего президента

В начале войны США и Израиля с Ираном противники Тегерана предприняли попытку сменить его руководство, освободив бывшего президента Махмуда Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Для этого израильские военные нанесли удар по квартире, в которой содержался политик.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, план провалился. Ахмадинежад получил ранение, но выжил и после этого разочаровался в идеях о смене власти. С тех пор он не появлялся на публике, а его местонахождение и состояние неизвестны. Соратник бывшего президента подтвердил газете, что тот расценил удар именно как попытку освобождения.

Сама операция входила в многоэтапный израильский план свержения теократического режима. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделали ставку на этот рискованный сценарий, который некоторые помощники американского лидера называли неправдоподобным.

Ахмадинеджад рассматривался как «прагматик», способный возглавить более сговорчивое правительство в Тегеране. Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Его правление запомнилось развитием ядерной программы и жёсткой конфронтацией с Западом.