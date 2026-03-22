Песков: Война привела к сплочению людей вокруг властей Ирана, а не их смене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные действия против Ирана привели к большему сплочению иранского народа вокруг руководства страны. Об этом он сказал в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Представитель Кремля напомнил, что изначально США и Израиль ставили перед собой цель сместить неугодные власти Исламской Республики.

«Но сейчас остаётся ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», — сказал Песков.

Ранее иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по израильскому объекту в Димоне. Это ответ на израильский удар по ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Ирана провели замеры и не зафиксировали радиационного загрязнения. После этого Тегеран уведомил МАГАТЭ об атаке на ядерный объект.