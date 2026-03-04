RT: Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад жив

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, об убийстве которого сообщалось после нападения США и Израиля на Исламскую Республику, вероятнее всего, жив. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к окружению политика.

Напомним, 1 марта агентство ILNA сообщило, что Махмуд Ахмадинежад погиб при американо-израильской атаке на Тегеран. Однако официального подтверждения смерти политика от властей Ирана не поступало. Более того, родные экс-президента опровергли данные о его гибели.