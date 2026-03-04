Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 14:05

RT: Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад жив

Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / Zuma

Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, об убийстве которого сообщалось после нападения США и Израиля на Исламскую Республику, вероятнее всего, жив. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к окружению политика.

Напомним, 1 марта агентство ILNA сообщило, что Махмуд Ахмадинежад погиб при американо-израильской атаке на Тегеран. Однако официального подтверждения смерти политика от властей Ирана не поступало. Более того, родные экс-президента опровергли данные о его гибели.

Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада
Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar