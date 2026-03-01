Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану

Махмуд Ахмадинежад, родившийся 28 октября 1956 года в Гармсаре, был шестым президентом Исламской Республики Иран с 2005 по 2013 год, придя к власти после работы на посту мэра Тегерана. Его президентство ознаменовалось отходом от либеральных реформ предшественников: он инициировал масштабную энергетическую реформу, включая введение квот на бензин, и форсировал развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад, известный своей консервативной позицией и резкой критикой администрации Джорджа Буша, стремился укрепить связи с Россией и арабскими странами.