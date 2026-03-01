Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / AP
Бывший президента Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при американо-израильской атаке в Тегеране. Об этом сообщает агентство ILNA.
Официального подтверждения от властей Ирана пока нет.
Махмуд Ахмадинежад, родившийся 28 октября 1956 года в Гармсаре, был шестым президентом Исламской Республики Иран с 2005 по 2013 год, придя к власти после работы на посту мэра Тегерана. Его президентство ознаменовалось отходом от либеральных реформ предшественников: он инициировал масштабную энергетическую реформу, включая введение квот на бензин, и форсировал развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад, известный своей консервативной позицией и резкой критикой администрации Джорджа Буша, стремился укрепить связи с Россией и арабскими странами.
Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Ему было 86 лет. Религиозный деятель погиб в своей резиденции при ударе Израиля и США. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство верховного лидера Ирана циничным вызовом международному праву.