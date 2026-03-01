Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 13:29

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану

Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / AP

Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / AP

Бывший президента Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при американо-израильской атаке в Тегеране. Об этом сообщает агентство ILNA.

Официального подтверждения от властей Ирана пока нет.

Махмуд Ахмадинежад, родившийся 28 октября 1956 года в Гармсаре, был шестым президентом Исламской Республики Иран с 2005 по 2013 год, придя к власти после работы на посту мэра Тегерана. Его президентство ознаменовалось отходом от либеральных реформ предшественников: он инициировал масштабную энергетическую реформу, включая введение квот на бензин, и форсировал развитие ядерной программы. Во внешней политике Ахмадинежад, известный своей консервативной позицией и резкой критикой администрации Джорджа Буша, стремился укрепить связи с Россией и арабскими странами.

Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Ему было 86 лет. Религиозный деятель погиб в своей резиденции при ударе Израиля и США. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство верховного лидера Ирана циничным вызовом международному праву.

Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи
Жители Москвы несут цветы к Посольству Ирана в память об убитом Хаменеи
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar