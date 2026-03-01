Владимир Путин
1 марта, 15:10

Родные экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли данные о его гибели

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Родственники бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опровергли сообщения о его гибели. Данные сведения передаёт агентство Khabar-e fouri.

Близкие экс-президента назвали появившиеся слухи полностью недостоверными. По информации медиа Khabarfoori, новости о гибели Ахмадинежада уже начали удалять из информационного пространства.

ЦАХАЛ заявила об уничтожении 40 иранских командиров

Напомним, что 28 февраля в результате удара израильских сил была полностью разрушена резиденция бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, расположенная в тегеранском районе Нармак. На месте здания остались только горящие обломки. Позже агентство ILNA сообщило о гибели политика. При этом официальной информации от властей не поступало.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к гибели верховного лидера Ирана: Али Хаменеи погиб в результате ракетного удара, который Израиль при поддержке США нанёс по Тегерану утром 28 февраля 2026 года. Верховный лидер находился в своём личном кабинете и проводил совещание с ключевыми советниками в тот момент, когда по дворцу нанесли удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб, ожидая появления там главы государства.

