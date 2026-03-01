Владимир Путин
1 марта, 11:39

ЦАХАЛ заявила об уничтожении 40 иранских командиров

Израильские военные в ходе первого удара операции «Рёв льва» ликвидировали 40 представителей высшего командования Ирана. Данную информацию передала пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении указано, что военно-воздушные силы нанесли удар, позволивший устранить старших командиров благодаря эффективной координации с разведкой. В Тель-Авиве считают, что военное руководство исламской республики фактически уничтожено, а системы ПВО в западной и центральной частях страны серьёзно ослаблены. Это, по мнению израильской стороны, даёт их авиации преимущество в небе над Тегераном.

Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана под названием «Рык Льва» (также упоминаемую как «Щит Иегуды»). Совместные силы нанесли удары по более чем 30 объектам на территории Исламской Республики. Под атаку попали цели в различных районах страны, включая Тегеран, где были поражены ядерные и военные объекты. Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в результате ударов по Исламской Республике удалось нейтрализовать её руководство.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
