Армия Израиля показала первое видео ударов по Ирану в рамках операции «Рык льва»
Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Пресс-служба израильской армии впервые продемонстрировала кадры, снятые в ходе реализации военной операции «Рык льва», целью которой стали объекты на территории Ирана. Видеоматериалы были обнародованы в телеграм-канале Армии обороны Израиля.
ЦАХАЛ показал первые кадры военной операции «Рык льва» против Ирана. Видео © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי
«В рамках операции "Рев льва" военно-воздушные силы нанесли удары по сотням военных объектов, включая пусковые установки иранского террористического режима на западе Ирана», — сказано в тексте.
Параллельно с действиями военно-воздушных сил непосредственно в Иране задействована система противовоздушной обороны, которая обеспечивает перехват целей, следующих с иранской стороны по направлению к израильским границам.
Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других регионах Ирана. Иран в ответ на атаки нанёс удары по территории Израиля, а также по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Взрывы прогремели в районе дислокации Пятого флота США в Бахрейне, на авиабазах Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в ОАЭ.
