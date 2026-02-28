Армия Израиля показала первое видео ударов по Ирану в рамках операции «Рык льва»

Пресс-служба израильской армии впервые продемонстрировала кадры, снятые в ходе реализации военной операции «Рык льва», целью которой стали объекты на территории Ирана. Видеоматериалы были обнародованы в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ показал первые кадры военной операции «Рык льва» против Ирана. Видео © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

«В рамках операции "Рев льва" военно-воздушные силы нанесли удары по сотням военных объектов, включая пусковые установки иранского террористического режима на западе Ирана», — сказано в тексте.

Параллельно с действиями военно-воздушных сил непосредственно в Иране задействована система противовоздушной обороны, которая обеспечивает перехват целей, следующих с иранской стороны по направлению к израильским границам.