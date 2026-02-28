Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада

Резиденция бывшего президента Ирана (2005-2013) Махмуда Ахмадинежада в тегеранском районе Нармак попала под удар израильских сил. По данным очевидцев, здание полностью разрушено, на его месте остались только горящие обломки.

Резиденция бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада подверглась ударам Израиля. Видео © Х / Mohamad Ahwaze

Информации о том, находился ли экс-президент в момент атаки в доме, пока не поступает. Обстоятельства случившегося выясняются.

Помимо этого известно, что под обстрел попала резиденция действующего президента Масуда Пезешкиана. Однако, и он, и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находятся в безопасном месте за пределами столицы.

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США нанёс удары по военным объектам в Тегеране, Исфахане и других регионах Ирана. Нынешнее обострение стало следствием провала ядерных переговоров в Женеве 26 февраля. Ситуацию усугубила крупнейшая с 2003 года переброска американских войск на Ближний Восток.

Ранее Иран в ответ на атаки нанёс удары по территории Израиля, а также по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Взрывы прогремели в районе дислокации Пятого флота США в Бахрейне, на авиабазах Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в ОАЭ.