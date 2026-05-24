Рубио назвал вопрос Ормузского пролива приоритетным на переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов начать переговоры по иранской ядерной программе при условии открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

По его словам, пролив должен быть немедленно открыт для судоходства, после чего стороны смогут перейти к обсуждению параметров ядерной сделки, включая вопросы обогащения урана и недопущения создания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Тегераном идут в конструктивном ключе, а Вашингтон не намерен форсировать заключение соглашения, считая, что время работает на американскую сторону.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность 60-дневного меморандума о взаимопонимании, который должен снизить напряжённость вокруг Ормузского пролива и запустить новый этап переговоров по ядерной программе. Среди ключевых условий фигурировало восстановление свободного судоходства, включая разминирование отдельных участков акватории.