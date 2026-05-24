США и Иран могут подписать 60-дневный меморандум с открытием Ормузского пролива

Соединённые Штаты и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании со сроком на 60 дней, который должен снизить напряжённость вокруг Ормузского пролива и запустить новый этап переговоров по ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Документ пока находится в черновой стадии и окончательно не согласован. Его логика строится вокруг краткого периода деэскалации, в течение которого стороны пробуют восстановить базовые условия для торговли и переговоров.

Ключевой элемент — открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов. По условиям обсуждаемой схемы, ограничения на судоходство должны быть сняты, а ранее установленные препятствия в акватории устранены. Конкретно упоминается необходимость разминирования отдельных участков.

В обмен США рассматривают частичное смягчение санкционного давления. Речь идёт о возможном ослаблении ограничений на экспорт нефти и снятии части блокадных мер против иранских портов. Это должно дать Тегерану возможность восстановить поставки сырья на внешние рынки. Американская сторона подчёркивает, что любые шаги навстречу будут поэтапными. Экономические послабления предполагаются только после подтверждённых действий со стороны Ирана в сфере безопасности судоходства.

Кроме того, в проект включены положения по ядерной тематике. Ирану предлагается зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия и перейти к переговорам по ограничению обогащения урана. Также обсуждается вопрос сокращения запасов высокообогащённого материала. Тегеран через посредников уже обозначил готовность рассматривать часть этих условий, но при этом настаивает на более быстром снятии санкций и доступе к замороженным активам.

По информации источников, объявление о достижении договорённостей может прозвучать уже в воскресенье, однако отмечается, что результат пока не гарантирован.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по меморандуму о взаимопонимании, связанному с урегулированием вокруг Ирана, вышли на финальную стадию. Хозяин Белого дома, как он утверждает, провёл продуктивные разговоры с представителями стран Ближнего Востока. По его словам, в настоящее время обсуждаются окончательные аспекты и детали соглашения. Кроме того, президент отметил возможность открытия Ормузского пролива.