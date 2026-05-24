Пентагон перенёс поставки Tomahawk Японии на два года из-за истощения запасов

Соединённые Штаты предупредили Японию о том, что поставки 400 крылатых ракет Tomahawk могут задержаться на два года из-за нехватки вооружений после войны против Ирана. Как пишет Financial Times, Пентагон сейчас сосредоточен на восстановлении собственных запасов, резко сократившихся во время ближневосточной кампании.

Согласно источникам, вопрос обсуждался в телефонном разговоре министра войны США Пита Хегсета с японским коллегой Синдзиро Коидзуми. Изначально в Токио рассчитывали получить две партии ракет по 200 единиц к весне 2028 года, однако теперь американская сторона предупреждает о переносе сроков почти на два года.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, за пять недель боевых действий американские силы использовали более тысячи Tomahawk. До начала конфликта арсенал США насчитывал около 3,1 тысячи таких ракет. Проблема уже затронула не только Японию. До этого Вашингтон предупредил о задержках поставок оружия и некоторых европейских союзников, включая Великобританию и Польшу.

В Токио опасаются, что отсрочка ослабит планы по усилению оборонного потенциала на фоне напряжённости вокруг Китая и Тайваня. Эксперты отмечают, что Tomahawk рассматриваются японскими властями как основа новой системы сдерживания, поскольку страна пока не располагает сопоставимыми дальнобойными средствами. На этом фоне в Японии всё активнее обсуждают ускорение производства собственных ракет, включая модернизированные комплексы Type 12 и гиперзвуковые планирующие боеприпасы.

Напомним, США отменили переброску в Германию подразделения, оснащённого дальнобойными ракетами Tomahawk. Вашингтон также вывел из Европы соответствующее командование. Плановая ротация 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была пройти через Польшу, страны Балтии и Румынию, отменена. Часть военнослужащих уже находилась на европейской территории, но теперь им приказано вернуться в США.