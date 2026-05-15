15 мая, 18:18

США отменили переброску в Германию дивизиона дальнобойных ракет Tomahawk

Ракета «Томагавк».

Соединённые Штаты отменили переброску в Германию подразделения, оснащённого дальнобойными ракетами Tomahawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на подписанный главой Пентагона Питом Хегсетом меморандум.

Документ также выводит из Европы соответствующее командование. Плановая ротация 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была пройти через Польшу, страны Балтии и Румынию, отменена. Часть военнослужащих уже находилась на европейской территории, но теперь им приказано вернуться в США.

В Пентагоне напрямую связывают это решение с недовольством в адрес европейских союзников, особенно Германии. По мнению американской стороны, страны Европы не поддержали Вашингтон в тот момент, когда он в этой поддержке нуждался.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США отменило переброску крупной бронетанковой бригады в Польшу, что стало неожиданным шагом на фоне текущей ротации американских сил. Речь идёт о 2-й бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Около четырёх тысяч военнослужащих должны были заступить на девятимесячную миссию на польской территории. Часть личного состава уже успела прибыть в Европу, а техника находилась в процессе доставки.

Юлия Сафиулина
