25 мая, 00:35

Fox News: США и Иран согласовали 95% рамочной сделки

Переговорщики завершили работу над рамочным соглашением между Вашингтоном и Тегераном на 95%. Об этом со ссылкой на источники сообщает Fox News.

Споры всё ещё идут. Главные камни преткновения — формулировки по Ормузскому проливу и объёму ядерных материалов, которые останутся у Исламской Республики. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что сделка в значительной степени согласована. Оставшиеся детали, по словам президента, обсудят в ближайшее время.

Неназванные представители американской стороны подтвердили каналу: Тегеран в принципе одобрил рамочный документ. Они также уточнили, что принципиальное решение по ядерному запасу и проливу достигнуто. Сейчас стороны улаживают чисто редакционные нюансы.

«Но мы ведём переговоры о формулировках», — добавили собеседники телеканала.

Неожиданный прорыв: Глава МИД Пакистана раскрыл детали успешного диалога США и Ирана

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с Ираном по ядерной программе только при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства. По словам Рубио, после этого стороны смогут перейти к обсуждению вопросов обогащения урана и недопущения создания Ираном ядерного оружия. Также президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка с Ираном пока не полностью согласована.

Виталий Приходько
