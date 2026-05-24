Трамп заявил, что сделка США и Ирана ещё не полностью согласована

Соглашение между США и Ираном пока не до конца согласовано. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка, не такая, как у Обамы, давшая Ирану огромные суммы наличных и путь к ядерному оружию. Наша сделка — полная противоположность, но никто её не видел. Она даже ещё не полностью согласована», — написал республиканец.

Хозяин Белого дома также призвал «не слушать неудачников, которые критикуют то, о чём ничего не знают». И добавил: «В отличие от тех, кто был до меня, я не заключаю плохих сделок».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что приоритетом на переговорах с Ираном является открытие Ормузского пролива для судоходства, и только после этого Вашингтон готов обсуждать ядерную программу, включая вопросы обогащения урана и недопущения создания ядерного оружия. Трамп заявлял, что переговоры с Тегераном идут в конструктивном ключе, а Вашингтон не намерен форсировать заключение соглашения, считая, что время работает на американскую сторону.