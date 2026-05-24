Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 15:43

В Иране пригрозили выходом из ДНЯО в случае вторжения США в Персидский залив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy Dean Photography

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае американского вторжения в Персидский залив. Его заявление публикует иранское агентство Tasnim.

По словам Резаи, ответ Тегерана на любую агрессию в отношении Ормузского пролива будет жёстким, болезненным и беспрецедентным. Среди ответных мер он назвал прорыв морской блокады и серьёзные ответные удары. Кроме того, советник подчеркнул, что выход из ДНЯО остаётся для Ирана одной из стратегических альтернатив.

Tasnim: Ситуация в Ормузском проливе зависит от выполнения обязательств США
Tasnim: Ситуация в Ормузском проливе зависит от выполнения обязательств США

Ранее сообщалось, что Иран не брал на себя никаких обязательств по ядерной программе в рамках подготовки предварительного соглашения с Соединёнными Штатами. Все сообщения американских СМИ о готовности Тегерана сокращать запасы материалов и закрывать объекты абсолютно необоснованны. В тексте меморандума на текущем этапе переговоров отсутствуют пункты, предусматривающие какие-либо ограничения в атомной сфере.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar