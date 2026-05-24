В Иране пригрозили выходом из ДНЯО в случае вторжения США в Персидский залив

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае американского вторжения в Персидский залив. Его заявление публикует иранское агентство Tasnim.

По словам Резаи, ответ Тегерана на любую агрессию в отношении Ормузского пролива будет жёстким, болезненным и беспрецедентным. Среди ответных мер он назвал прорыв морской блокады и серьёзные ответные удары. Кроме того, советник подчеркнул, что выход из ДНЯО остаётся для Ирана одной из стратегических альтернатив.

Ранее сообщалось, что Иран не брал на себя никаких обязательств по ядерной программе в рамках подготовки предварительного соглашения с Соединёнными Штатами. Все сообщения американских СМИ о готовности Тегерана сокращать запасы материалов и закрывать объекты абсолютно необоснованны. В тексте меморандума на текущем этапе переговоров отсутствуют пункты, предусматривающие какие-либо ограничения в атомной сфере.