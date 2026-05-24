В Тегеране опровергли данные о ядерных уступках США до подписания сделки

Иран не принимал на себя обязательств по ядерной программе в рамках подготовки предварительного соглашения с США. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на проект документа.

В публикации говорится, что сообщения американских СМИ о готовности Тегерана сокращать запасы материалов и закрывать объекты являются «абсолютно необоснованными». По данным агентства, в тексте меморандума отсутствуют пункты, предусматривающие ограничения в атомной сфере на текущем этапе переговоров.

Источники, знакомые с обсуждением, подтвердили: все вопросы, связанные с развитием ядерной отрасли, стороны намерены рассматривать уже после подписания документа. Как уточняется, на дальнейшие консультации планируется отвести 60 дней.

Ранее СМИ сообщили, что Иран в рамках непрямых переговоров с США якобы предложил временно ограничить уровень обогащения урана. Утверждалось, что Тегеран выступил с инициативой приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность проекта соглашения с Ираном. У республиканца имеется некий «проект» по Тегерану, который политик уже изучил. При этом президент США отказался раскрывать детали возможной сделки и заявил, что сначала должен обсудить её с другой стороной.