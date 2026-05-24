Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 09:43

Tasnim: Ситуация в Ормузском проливе зависит от выполнения обязательств США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Иранское агентство Tasnim сообщило новые детали проекта меморандума, касающегося ситуации вокруг Ормузского пролива и морского судоходства.

По информации издания, в документе речь идёт не о полном возвращении пролива к довоенному режиму работы, а лишь о возможности восстановления объёмов судоходства до прежнего уровня в течение 30 дней. При этом, как утверждается, дальнейшие изменения будут зависеть от выполнения Соединёнными Штатами других обязательств, прописанных в меморандуме.

Среди ключевых условий упоминается снятие морской блокады. В Тегеране подчёркивают, что реализация договорённостей напрямую связана с действиями американской стороны.

Al Arabiya: Иран запросил у США компенсацию за открытие Ормузского пролива
Al Arabiya: Иран запросил у США компенсацию за открытие Ормузского пролива

Ранее сообщалось, что США и Иран близки к подписанию временного меморандума о взаимопонимании сроком на 60 дней. Документ должен снизить напряжённость вокруг Ормузского пролива и создать условия для нового этапа переговоров по иранской ядерной программе. Соглашение пока находится в черновой стадии и окончательно не утверждено. Предполагается, что в течение двух месяцев стороны попытаются восстановить базовые условия для торговли и дипломатического диалога.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar