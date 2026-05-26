26 мая, 02:53

Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов США

Пока США продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и близ Ирана, о соглашении не может быть и речи. Об этом написал в соцсети Х официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 [за баррель]», — написал он.

Заявление появилось после новых ударов США по югу Ирана в ночь на 26 мая. Ситуация в регионе остаётся нестабильной.

Ранее представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что новые удары по целям в Иране нанесли в целях самообороны. Американские войска защищались от угроз со стороны иранских вооружённых сил. По данным американских военных, среди целей числились площадки для запуска ракет. Также под удар попали иранские катера. Стороны продолжают обмениваться заявлениями.

Лия Мурадьян
