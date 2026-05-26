25 мая, 23:06

«Ядерная пыль»: Трамп озвучил условия по урану в Иране

Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США обогащённый уран

Президент США Дональд Трамп выдвинул требование к Ирану. Весь оставшийся обогащённый уран должен перейти американской стороне. Вашингтон планирует уничтожить эти запасы. Альтернативный вариант — ликвидация урана на месте под надзором атомного регулятора США.

«Обогащённый уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил детали процесса. Выступать свидетелем процедуры должна комиссия по атомной энергии США или её аналог, указал Трамп.

Трамп вновь пригрозил Ирану ударами, если сделка не будет заключена

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что Иран готов вывезти со своей территории высокообогащённый уран в Китай. Тегеран хочет получить гарантии от Пекина. Только после этого иранская сторона продолжит переговоры с Вашингтоном. Дипломатический процесс остаётся в стадии обсуждения.

Лия Мурадьян
