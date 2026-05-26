«Ядерная пыль»: Трамп озвучил условия по урану в Иране

Президент США Дональд Трамп выдвинул требование к Ирану. Весь оставшийся обогащённый уран должен перейти американской стороне. Вашингтон планирует уничтожить эти запасы. Альтернативный вариант — ликвидация урана на месте под надзором атомного регулятора США.

«Обогащённый уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил детали процесса. Выступать свидетелем процедуры должна комиссия по атомной энергии США или её аналог, указал Трамп.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что Иран готов вывезти со своей территории высокообогащённый уран в Китай. Тегеран хочет получить гарантии от Пекина. Только после этого иранская сторона продолжит переговоры с Вашингтоном. Дипломатический процесс остаётся в стадии обсуждения.