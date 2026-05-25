Трамп вновь пригрозил Ирану ударами, если сделка не будет заключена

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану сильными ударами, если Тегеран не заключит сделку. Соответствующий пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

«Переговоры с Исламской Республикой Иран идут успешно! Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет — мы вернёмся на передовую и будем стрелять, но крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет!» — написал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что подписанный документ будут уважать как ни один другой в мире, а его важность и престиж станут беспрецедентными. По словам американского лидера, начать процесс должно с немедленного подписания Саудовской Аравией и Катаром, а остальным странам лучше бы последовать их примеру.

Он добавил, что если они этого не сделают, то не должны участвовать в сделке, поскольку это свидетельствует о недобрых намерениях. Трамп также подчеркнул, что Ближний Восток мог бы стать единым, могущественным и экономически сильным регионом, и призвал своих представителей начать и успешно завершить процесс подписания странами исторических соглашений Авраама (договорённости, регулирующие отношения Израиля с четырьмя странами Персидского залива).

Накануне Дональд Трамп заявлял, что мирная сделка между США и Ираном пока до конца не согласована, однако если она будет заключена, то это будет надёжный договор, в отличие от результатов его предшественника на посту президента Бакара Обамы, которые, по словам Трампа, обогатили Тегеран и открыли ему путь к созданию ядерного оружия. Ранее госсекретарь Марко Рубино назвал приоритетом переговоров открытие Ормузского пролива для судоходства, и только после этого американская сторона готова обсуждать ядерную программу, включая вопросы обогащения урана и недопущения создания оружия массового поражения.