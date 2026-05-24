Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 16:01

Нетаньяху и Трамп обсудили вывоз иранского урана в рамках мирной сделки

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ночного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что они пришли к полному взаимопониманию относительно финального соглашения с Тегераном. Об этом он написал в соцсети X, пояснив, что любая итоговая сделка с Ираном обязана полностью ликвидировать ядерную угрозу.

Для этого, по словам израильского премьера, потребуется демонтировать все иранские объекты, где происходит обогащение урана, а сам обогащённый ядерный материал в обязательном порядке вывезти с территории исламской республики. Нетаньяху подчеркнул, что именно такую позицию они с Трампом согласовали в ходе ночной беседы.

У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия из-за Ирана
А ранее сообщалось, что США вытеснили Израиль из переговоров с Ираном. На Западе считают, что американский глава Дональд Трамп рассматривает премьера Биньямина Нетаньяху как военного партнёра, но не как близкого соратника в урегулировании с ИРИ.

Вероника Бакумченко
