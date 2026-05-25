Al Hadath: Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай

Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти со своей территории высокообогащённый уран. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным телеканала, Тегеран согласен на такой шаг только при условии, что уран будет передан Китаю.

Источники Al Hadath утверждают, что Иран хочет получить гарантии от Пекина, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с Вашингтоном.

Ранее западные СМИ сообщали, что возможная сделка США и Ирана может предусматривать отказ Тегерана от обогащённого урана. Также CBS писала, что Дональд Трамп не согласится на договорённость без вывоза урана из Ирана.

Ядерная программа Ирана остаётся одним из ключевых пунктов конфликта между Тегераном и Вашингтоном. США требуют гарантий, что республика не сможет использовать обогащённый уран для создания ядерного оружия.

Для Ирана передача урана Китаю может стать способом сохранить политические гарантии и не выглядеть стороной, полностью уступившей требованиям США.