Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 23:23

Госдеп: Лавров и Рубио обсудили Украину, Иран и отношения России с США

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями по нескольким ключевым темам. Они обсудили конфликт на Украине. Отношения Москвы и Вашингтона также вошли в повестку. Ситуация в Иране стала третьим пунктом обсуждения. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

«Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись мнениями о войне России и Украины, двусторонних отношениях и ситуации в Иране»,сообщает Госдеп.

Лавров по поручению Путина сообщил Рубио о начале системных ударов по Киеву
Лавров по поручению Путина сообщил Рубио о начале системных ударов по Киеву

Ранее Лавров в телефонном разговоре с Рубио обратил его внимание на необходимость эвакуации американских дипломатов из Киева. Причина — заявления МИД РФ о переходе к планомерным ударам ВС РФ по украинской столице. Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили дипломатические инициативы по кризису в Ормузском проливе. Эксперты отмечают — диалог между Россией и США продолжается несмотря на сложные условия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Госдеп
  • США
  • Сергей Лавров
  • Марко Рубио
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar