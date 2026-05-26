Госдеп: Лавров и Рубио обсудили Украину, Иран и отношения России с США
Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями по нескольким ключевым темам. Они обсудили конфликт на Украине. Отношения Москвы и Вашингтона также вошли в повестку. Ситуация в Иране стала третьим пунктом обсуждения. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.
«Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись мнениями о войне России и Украины, двусторонних отношениях и ситуации в Иране», — сообщает Госдеп.
Ранее Лавров в телефонном разговоре с Рубио обратил его внимание на необходимость эвакуации американских дипломатов из Киева. Причина — заявления МИД РФ о переходе к планомерным ударам ВС РФ по украинской столице. Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили дипломатические инициативы по кризису в Ормузском проливе. Эксперты отмечают — диалог между Россией и США продолжается несмотря на сложные условия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.