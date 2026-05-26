Госдеп: Лавров и Рубио обсудили Украину, Иран и отношения России с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями по нескольким ключевым темам. Они обсудили конфликт на Украине. Отношения Москвы и Вашингтона также вошли в повестку. Ситуация в Иране стала третьим пунктом обсуждения. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

«Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись мнениями о войне России и Украины, двусторонних отношениях и ситуации в Иране», — сообщает Госдеп.