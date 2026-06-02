Рубио допустил, что США вновь продлят послабление санкций против нефти из РФ

Администрация США не исключает очередного продления исключений из односторонних санкций против российского нефтяного сектора. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, окончательное решение будет принимать министерство финансов. Рубио уточнил, что всё зависит от обстоятельств на момент рассмотрения вопроса.

«В конечном счёте это решение принимать Министерству финансов США. Но скажу вам, что это зависит от обстоятельств на тот момент», — сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что базовая линия Вашингтона остаётся прежней — сохранять санкционное давление на российскую нефть. По словам Рубио, США хотели бы как можно быстрее завершить практику таких исключений.

Ранее Life.ru сообщал, что США исключили из антиросийских санкционных списков два танкера и 11 физических лиц. Сняты санкции, ранее введенные против ряда бывших российских законодателей, включая Артура Чилингарова, Владимира Лебедева и Татьяну Сахарову.