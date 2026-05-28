США вычеркнули из антироссийских санкций 11 физлиц и два танкера

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило об исключении из антиросийских санкционных списков двух танкеров и 11 физических лиц. Среди упомянутых лиц оказались и скончавшиеся члены российского Федерального Собрания.

Согласно информации американского ведомства, сняты санкции, ранее введенные против ряда бывших российских законодателей, включая Артура Чилингарова, Владимира Лебедева и Татьяну Сахарову. Также из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D. Пресс-служба Минфина США сообщила, что всего было удалено 76 устаревших позиций, в том числе в отношении умерших лиц и выведенных из эксплуатации судов.

Санкции также отменены для физических и юридических лиц из множества стран, включая Колумбию, Испанию, Алжир, Филиппины и другие.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент объявил о продлении на 30 дней лицензии, разрешающей морские поставки российской нефти. Он пояснил, что временное разрешение дается для того, чтобы наиболее уязвимые государства могли получить уже отгруженную, но ещё находящуюся в море нефть из России.