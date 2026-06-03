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Регион
3 июня, 18:23

Рубио: США надеются на потепление отношений с Москвой после завершения СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине отношения Вашингтона и Москвы смогут стать более дружественными. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Я думаю, что наши отношения с ними станут более дружественными и лёгкими, как только конфликт на Украине закончится», — сказал Рубио.

По словам госсекретаря, американская сторона уже обозначила эту позицию в ходе контактов. Других деталей он не привёл.

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Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон не должен разрывать связи с Москвой, несмотря на украинский конфликт. Он подчеркнул, что уходить от диалога со второй по величине ядерной державой в мире абсолютно недопустимо.

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Полина Никифорова
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