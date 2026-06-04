Лавров удивился словам Рубио о неготовности России к компромиссам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выразил недоумение в связи с недавним заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москва якобы не готова к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. Свою реакцию министр изложил в интервью RT Arabic.

«"Меня удивило, что Рубио, выступая на днях в конгрессе, <...> cказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шанс оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — сказал он.

По его словам, особенно странно слышать такое от человека, который лично присутствовал на встрече в Анкоридже. Именно там президент России Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа по первостепенным шагам, позволяющим остановить боевые действия и приступить к политическому урегулированию.

Ранее Марко Рубио раскрыл подробности телефонного разговора с Сергеем Лавровым, который состоялся 25 мая. По его словам, он заверил российского министра, что Вашингтон по-прежнему готов содействовать урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь подчеркнул, что сейчас никакие переговоры с Киевом не ведутся и даже не запланированы. Однако Соединённые Штаты всегда будут готовы сыграть конструктивную роль и оказать помощь, если появится такая возможность.