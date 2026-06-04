Рубио назвал Россию вызовом для США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия остаётся вызовом для Соединённых Штатов. Об этом он сказал на слушаниях в Сенате.

«Они явно остаются вызовом», — заявил Рубио. Подробных пояснений по этой оценке он не привёл.

Ранее Рубио заявил о сохранении санкционной политики США против России. По его словам, выдача генеральных лицензий на продажу российской нефти не означает постоянного изменения курса Вашингтона. Госсекретарь отметил, что США в какой-то момент могут перестать продлевать такие исключения. Он связал это с отсутствием существенного продвижения к урегулированию конфликта на Украине.