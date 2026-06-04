ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 21:33

Рубио заявил о сохранении санкционной политики США против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США сохраняют санкционную политику в отношении России, несмотря на выдачу генеральных лицензий на продажу российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

Рубио ответил на вопрос о ситуации с исключением российской нефти из-под санкций. По его словам, выдача генеральных лицензий не означает постоянного изменения курса Вашингтона.

«Это не является постоянной переменой в нашей политике», — заявил Рубио.

Госсекретарь также допустил, что США в какой-то момент перестанут продлевать генеральную лицензию на покупку российской нефти. Он связал это с отсутствием существенного продвижения к урегулированию конфликта на Украине.

Рубио допустил, что США вновь продлят послабление санкций против нефти из РФ
Рубио допустил, что США вновь продлят послабление санкций против нефти из РФ

Ранее Рубио объяснил необходимость сохранения диалога между США и Россией. По его словам, Вашингтон должен поддерживать дипломатические контакты с Москвой, несмотря на конфликт на Украине. Госсекретарь отметил, что речь идёт о двух отдельных направлениях: урегулировании украинского кризиса и двусторонних отношениях с крупной ядерной державой. Рубио подчеркнул, что полный разрыв контактов с Россией противоречил бы базовым интересам национальной безопасности США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar