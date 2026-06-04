Рубио заявил о сохранении санкционной политики США против России

США сохраняют санкционную политику в отношении России, несмотря на выдачу генеральных лицензий на продажу российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

Рубио ответил на вопрос о ситуации с исключением российской нефти из-под санкций. По его словам, выдача генеральных лицензий не означает постоянного изменения курса Вашингтона.

«Это не является постоянной переменой в нашей политике», — заявил Рубио.

Госсекретарь также допустил, что США в какой-то момент перестанут продлевать генеральную лицензию на покупку российской нефти. Он связал это с отсутствием существенного продвижения к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Рубио объяснил необходимость сохранения диалога между США и Россией. По его словам, Вашингтон должен поддерживать дипломатические контакты с Москвой, несмотря на конфликт на Украине. Госсекретарь отметил, что речь идёт о двух отдельных направлениях: урегулировании украинского кризиса и двусторонних отношениях с крупной ядерной державой. Рубио подчеркнул, что полный разрыв контактов с Россией противоречил бы базовым интересам национальной безопасности США.