Рубио заявил о работе США над новыми санкциями против России

Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

По словам Рубио, детали документа сейчас обсуждают на межведомственном уровне. В этой работе участвует управление юрисконсульта Белого дома и офис сенатора Линдси Грэма*.

«Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма* над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это своё согласие», — сказал он.

Рубио отметил, что сейчас стороны согласуют формулировки законопроекта. По его словам, Вашингтон сохраняет политику санкционного давления, несмотря на отдельные послабления по российской нефти.

Ранее Рубио допустил новое продление исключений из односторонних санкций против российского нефтяного сектора. По его словам, окончательное решение по этому вопросу примет Минфин США. Госсекретарь уточнил, что оно будет зависеть от обстоятельств на момент рассмотрения. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон сохраняет базовый курс на санкционное давление на российскую нефть. Он также заявил, что США хотели бы как можно быстрее отказаться от практики таких исключений.

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